Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 13:56
Eş Durumu Tayini Hk.
Arkadaşlar eşi kamuya atanıp eş durumu tayini bekleyen var mı, 2 ay oldu dilekçe vereli ses yok

Ateşpls
Aday Memur
22 Temmuz 2023 14:54
Ben varım. 4 aydır bekliyorum
Toplam 1 mesaj

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