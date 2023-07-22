Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2023 14:19
Cezaevinde teknisyen olarak çalışıp mühendis olan var mı ?

Normal dış alımda mühendis teknik birime başvuru yapabiliyor diye biliyorum ama uds da olmaz diyorlar bu konuda yardımcı olabilecek var mı acaba

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