Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 15:05
Malatya Ev Acill!!
Malatya Battalgazi'de 3+1 satılık dairem vardır.. depremden dolayı sağlam ve hasarsız kaydı mevcuttur.. ilgilenenler özelden mesaj atabilir..

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