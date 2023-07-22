Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Temmuz 2023 15:11
Naklen atama

Şuan naklen atama ile memur alımı yapan kurum var mı?

Memur ihtiyaçı olan kurumlar hakkına bilgisi olan var mı?

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