Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Temmuz 2023 15:40
YENİDEN YÖNETİCİ ATAMALARI ERTELENSİN

Proje okullarına başvurular alındıktan sonra mevcut yöneticilerin önce görev süresi 1 yıl uzatıldı, sonra kılavuz yürürlükten kaldırıldı.

Dün itibariyle de 4 ve 8 yılını dolduran yöneticilerin yeniden görevlendirme başvuruları başladı. Eşitlik ilkesi gereği proje okullarında olduğu gibi diğer okul türlerinde de yönetici görevlendirmeleri 1 yıl ertelenmelidir. Proje veya diğer okul türü ayrımı olmaksızın yeni bir yönetmelik hazırlanmalı. Mülakat olmaksızın tüm okullara gelecek yıl Haziran ayında sınav puanıyla görevlendirme yapılmalıdır.


LaleBahcesi
Şube Müdürü
22 Temmuz 2023 16:00

Bunu yazarken utanabiliyor musunuz?

8 yıl neyinize yetmedi de hala o koltukta oturmaya çalışıyorsunuz?

İnsan 8 yıl o koltukta oturmaya utanır, siz biraz daha oturmaya çalışıyorsunuz.


235U
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 16:08

normalde olmaz derdim ama sizi zamanında sınavsız atayan bu bakanımız olduğu için sizi öğretmenlikten kurtarmak amacıyla bi 4 yıl daha uzatma verirse hiç şaşırmam. Sonra zaten emekliniz gelmiş olur

böylece o hep bize öğretme babında mobbing yaptığınız öğretmenliği yapmadan kurtulup emekli olma imkanınız doğar.

o çok nadir hak yemeyen idareci öğretmen arkadaşlarımız istisna olmak üzere tüm isteyerek enaniyetle mobbing yapan idarecilerimizi rabbim kendi çocuklarına başkası mobbing yaparken sadece izlemeyi nasip etsin.

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