YENİDEN YÖNETİCİ ATAMALARI ERTELENSİN

normalde olmaz derdim ama sizi zamanında sınavsız atayan bu bakanımız olduğu için sizi öğretmenlikten kurtarmak amacıyla bi 4 yıl daha uzatma verirse hiç şaşırmam. Sonra zaten emekliniz gelmiş olur

böylece o hep bize öğretme babında mobbing yaptığınız öğretmenliği yapmadan kurtulup emekli olma imkanınız doğar.

o çok nadir hak yemeyen idareci öğretmen arkadaşlarımız istisna olmak üzere tüm isteyerek enaniyetle mobbing yapan idarecilerimizi rabbim kendi çocuklarına başkası mobbing yaparken sadece izlemeyi nasip etsin.