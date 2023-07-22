KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Temmuz 2023 15:43
75 puan makine teknolojisi
Kpss ortaöğretim 75 puan makina bölümü ile girebileceğim bi kurum varmı? Yoksa boşuna ümit etmeden özel sektöre devam mı etmeli ?

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