Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 16:02
Polisin neden tek derdi para?
Arkadaşlar forumdaki tek konu neden para? Kimisi harcırah derdınde kımısın promosyon kimisi zammı begenmez. Polisin para dışında konuşacak şeyi yok mu ?

Muammerarici
Aday Memur
22 Temmuz 2023 16:05

Yok.


akin13030
Şube Müdürü
22 Temmuz 2023 16:06
Senin boş konuşmaktan dışında başka işin yok mu

Kosovali7171
Şef
22 Temmuz 2023 16:26
Çünkü gecinemiuorsun kardeşim hakettigin parayı alamiyorsun bugün bir arkadaş 12 bin TL ev tuttu eş calismiyor kendi memleketinde olsa kiraya o kadar para vermeyecek önemli olan hakettiigni almak

I_N_F_A_Z
Şef
22 Temmuz 2023 16:27

Bak güzel kardeşim para tabikide önemli. Fakat dikkat et bizim forumda açilan o kadar boş başlık varki bu başlıklarıda belli insanlar açıyor. Ya polisin tek derdi para değil bu forumda cahil cuhela 4-5 tane polis var kendileri gibi boş başlik açıyorlar. Mesela farkların yatacağı tarih belli farklar şu zaman mı yatar vb. Geriye dönük bak kaç başlik açılmış. Ah benim okuyup araştırmaya aciz meslektaşlarım ah! bu arada emin olun bu tür boş başlıkları açanların meslekteki çalışma yılı çoğunun da 10 yıldan düşük tür. Kısaca mesele aslında para değil cahillik okuma alışkanlıklarının olmaması.


akin13030
Şube Müdürü
22 Temmuz 2023 16:33
Dostum burda polis olmayan cok adam var başlıkları da onlar açıyor pij bir nevi polis düşmanı olanlar sende polis açıyor sanıyorsun vay ki ne vay :)
I_N_F_A_Z, 52 dk. önce

Bak güzel kardeşim para tabikide önemli. Fakat dikkat et bizim forumda açilan o kadar boş başlık varki bu başlıklarıda belli insanlar açıyor. Ya polisin tek derdi para değil bu forumda cahil cuhela 4-5 tane polis var kendileri gibi boş başlik açıyorlar. Mesela farkların yatacağı tarih belli farklar şu zaman mı yatar vb. Geriye dönük bak kaç başlik açılmış. Ah benim okuyup araştırmaya aciz meslektaşlarım ah! bu arada emin olun bu tür boş başlıkları açanların meslekteki çalışma yılı çoğunun da 10 yıldan düşük tür. Kısaca mesele aslında para değil cahillik okuma alışkanlıklarının olmaması.


BossReserve
Aday Memur
22 Temmuz 2023 16:45

Polisin derdi para değil, polisin en çok parasını çalıyorlar. Bir zahmet bu hırsızlığa da isyan etsin. Anlaşılan senin için hava hoş

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