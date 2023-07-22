Polisin neden tek derdi para?

Çünkü gecinemiuorsun kardeşim hakettigin parayı alamiyorsun bugün bir arkadaş 12 bin TL ev tuttu eş calismiyor kendi memleketinde olsa kiraya o kadar para vermeyecek önemli olan hakettiigni almak

Çünkü gecinemiuorsun kardeşim hakettigin parayı alamiyorsun bugün bir arkadaş 12 bin TL ev tuttu eş calismiyor kendi memleketinde olsa kiraya o kadar para vermeyecek önemli olan hakettiigni almak