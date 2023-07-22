Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Temmuz 2023 16:43
Eş durumu ve ücretsiz izin

Merhaba arkadaşlar. Atanmadan önce evli olduğum gerekçesiyle eş durumu talep edebilmem için aynı iş yerinde iki yılını doldurma şartım var. Geçen yıl doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrıldım. Esasında 2021 yılı girişliyim. Hizmet yılı olarak bakıldığında iki yılı çoktan doldurdum. Fakat fiili çalışma olarak iki yılım henüz dolmadı. Ücretsiz izin sürem hizmet yılından sayıldığı için derece kademe ilerlemem bu süreçte devam etti.

TCDD Taşımacılık Nakil Yönetmeliğine göre;

"MADDE 8- (1) Eşi zorunlu nakle tabi kamu kurumlarında görev yapanlar hariç olmak

üzere; görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten önce evli olan personel (memur-işçi personel) ,

aynı iş yerinde iki yılını; görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten sonra evlenen personel ise,

aynı iş yerinde bir yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değişimi talebinde

bulunamaz." diyor.

Buradaki " aynı iş yerinde bir veya iki yılını DOLDURMADIKÇA" kısmından ne anlamalıyız? Fiili çalışma mı, yoksa hizmet süresi mi? Yani kısaca eş durumu sebebiyle nakil talep edebilir miyim?

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