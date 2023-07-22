Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2023 17:24
Sağlık bakanlığı eş durumu tayini

Eşim ocak 2023 de hemşire olarak Ankara etlik şehir hastanesine atandı, ben de mayısta Trabzon'a sosyal çalışmacı olarak atandım. Eş durumu nasıl ne zaman yapacağız, kim kimin yanına geliyor konu hakkında bilgisi olan bilgilendirebilir mi

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