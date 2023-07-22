Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
22 Temmuz 2023 18:18
4 bli personel 4dli personel ile becayis yapabilir mi

Arkadaşlar 4 bli tıbbi sekreter 4dli veri giriş personel ile becayis yapabilir mi?

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