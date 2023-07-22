KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 18:41
Diyanet işleri başkanlığı özel güvenlik

Selam aleyküm arkadaşlar şuan infaz koruma memuruyum istifa edip sözleşmeli özel güvenlik görevlisi işe başlayabilirmiyim .Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi

sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde

yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu ne demek oluyor bilqisi olan varmı

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