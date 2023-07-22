Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2023 18:43
Iller arası tayinde

Hazirandaki iller arası tayine başvurdum ama 4 yılım ocakta doluyor. Gelme şansı nedir başvuru alınınca heveslendim

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