Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2023 19:05
Toshiba 58" QLED Nasıl

Evdeki televizyonun artık miadı doldu. Bende yenisi alacam da fiyatlar uçmuş gitmiş. Bu hafta A101'e 58 inç QLED olanı geliyor. Bilgisi olan var mı arkadaşlar. AŞağıdaki sayfada baya bir övmüş ama reklam da olabilir.

https://www.yorumbilgi.com/2023/07/toshiba-58qa4263dt-58-inc-ultra-hd-qled-android-tv-nasil-alinir-mi-kullanici-yorumu.html

Çok Yazılan Konular

Masaüstü pc almak isyitorum önerilerinizi bekliyorum.Telefonlar için Toca Boca Mod Apk

Sözlük

13 yaşam 2 ispermeçet balinası 1 ekşi sözlük 1 soru çözmek 1 Doğduğun ev kaderindir 1 deprem habercisi 1 bütün erkekler aynıdır 4 cahit zarifoğlu 3 burun kılı 1 Fatih mehmet maçoğlu 2

Son Haberler

Rusya'da bir AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölüHÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü 8 yaralıFBI istihbarat yetkilerini 'uygunsuz şekilde' kullandıTaksiciler, İstanbul'da yüzde 57'lik zammı kabul etmedi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark