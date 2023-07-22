Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2023 19:05
Toshiba 58

Evdeki televizyonun artık miadı doldu. Bende yenisi alacam da fiyatlar uçmuş gitmiş. Bu hafta A101'e 58 inç QLED olanı geliyor. Bilgisi olan var mı arkadaşlar. AŞağıdaki sayfada baya bir övmüş ama reklam da olabilir.

Edit : Link silindi. 

Çok Yazılan Konular

Telefonlar için Toca Boca Mod Apk

Sözlük

soru çözmek 1 solo türk 1 bütün erkekler aynıdır 4 İçinden geleni söyle 2 deprem habercisi 1 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 1 Forum 1 ortodoks politika 1 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 3 yeşil zeytin 3

Son Haberler

Türkiye'de gündem olan polis konuştuBeşiktaşlı futbolcuya trafikte saldırıHulusi Akar: Failler hakkında gerekli işlemler derhal yapılmalıRusya'da bir AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölüHÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark