İngilizce/Arapça Öğretmenlikleri Hakkında Acil Yardım

Arkadaşlar merhaba, bu konunun benzerini meb başlığında da açtım ama çok cevap veren olmadı. Benim için önemli bir konu olduğundan soruyu biraz değiştirip burda da açıyorum, umarım fazla cevap yazan olur.

Yaşım 27, bir kamu kurumunda 6 yıl görev yaptıktan sonra yaptığım işi sevmediğim için istifa ettim. Bu sene yeniden yks'ye girdim ingilizce öğretmenliği için ama puanım istanbulda devlet veya tam burslu vakıf üniversitelerine tutmadı. Başka şehre de gitmek istemiyorum üniversite için, önümüzdeki yıla da bırakmak istemiyorum.

İngilizce biliyorum ama arapça bilmiyorum, tercih edersem üniversitede öğreneceğim. Seçeneklerimi yazayım siz tecrübenizle yardımcı olun lütfen.

-%50 Burslu İngilizce Öğretmenliği: Bu bölüm gönlümde yatan aslan ama 2023 vakıf üniversitesi fiyatları uçmuş, fiyat açıklayan üniversiteler arasında %50 burslu en ucuzu yıllık 63 bin lira şuan. Okurken dersler anlamında hiç zorlanacağımı düşünmüyorum beni yks'de ingilizce değil matematik yaktı, maddi anlamda da bir şekilde karşılarım ama malum bu devirde para kolay kazanılmıyor. İngilizce öğretmenliği için şuan ki hesaba göre 4 yılda en az 240 bin lira harcayıp okumaya değer mi sizce? Biliyorum kesin bir şey söylenemez ama atamaları 4-5 sene sonra ne olur? Puanlar ne duruma gelir? En kötü senaryoda kamuya atanamazsam özel okullarda 1.5-2 asgari ücret alabilir miyim 1 aylık maaş olarak?

-Tam Burslu Arapça Öğretmenliği: Bilmediğim ve daha önce meşgul olmadığım bir dil. Mezun sayısı ve kpss başvuru sayısı az. Son 5 yılda her atamada başvuranların %50'ye yakını atanmış. Ülkenin durumu malum, önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde popüler öğretmenlikler arasına girebilir diye düşünüyorum ben. İngilizce öğretmenliği gibi ortaokullarda çalışma imkanı var. Kpss puanları 63-67 arası gidip geliyor. Kamuya atanamasam bile tercümanlık işlerinde de gideri var arapçanın. Son olarak da en büyük artısı okurken yüzbinlerce lira para ödemeyeceğim.

Siz bu iki seçenek arasından bana ne tavsiye verirsiniz? Gönlümü dinleyip para köpeğim olsun diyip ingilizce mi yazayım, yoksa ingilizceye göre daha riskli bir bölüm olan arapçayı mı? Vakti olan herkes fikrini belirtsin lütfen tercih dönemindeyim acil yardımınıza ihtiyacım var.