Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Temmuz 2023 19:29
Yabancı Dil Tazminatı

Merhaba arkadaşlar,

Ben 5 yıl önce YDS?den 98,75 alıp en üst seviyeden dil tazminatı almaya hak kazandım. Bu sene Nisan ayında 5. Yıl doldu. Depremden dolayı bulunduğum ilde sınav yapılamayınca sınava giremedim dolayısıyla dil tazminatı kademem düşürüldü.

Fakat yapılan uygulama A1?den direkt B?ye indirme şeklinde olmuş. Normalde A seviyesinde 96-100 arasına 1200 göstergeden, 90-95 arasına ise 900 göstergeden ödeme yapılıyor. Fakat bende 4 aydır ödemeler B seviyesine karşılık gelen 600 göstergeden yapılmış. Normalde bir alt basamağa düşmesi gerekmez miydi?

Bu durum 4 aydır maaşa, dolayısıyla zamma ve maaş farkına da etki etmiş oldu. Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim, ona göre bulunduğum yere bir hayli uzak İlçe Milli Eğitim?e gidip durumu bildireceğim.

Teşekkürler.

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