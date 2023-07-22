Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2023 20:14
Seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkı
Arkadaşlar seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkı toplamı neden bu kadar az?

fatodemiş
Aday Memur
22 Temmuz 2023 20:21
Bize daha yatmadı valla ( istanbul)

Saglikvan
Aday Memur
22 Temmuz 2023 20:26

Ankara da daha yatmadı.

Toplam 2 mesaj

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