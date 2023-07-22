Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2023 20:17
Eğitim Durumu
3+1 olarak 2022 de atandım kadro hakkı kazandım eğitim durumuyla tayin isteyebiliyor muyum

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