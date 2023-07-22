Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2023 20:27
Memur sürülürse hakkını nasıl arayabilir?

Merhabalar, bir kamu kurumunda elektrik mühendisiyim. Tuzla'da oturuyorum. Müdürle tartıştık. Bu adam beni diyelim ki karşıya Silivri'ye eleman ihtiyacı var diyerek gönderebilir mi? Bu arada Avrupa yakasında da elektrik mühendisleri var.

Yazımı çıkardı görevlendirdi diyelim. Geri dönme şansım olur mu, hakkımı nasıl arayabilirim. Daha önce başına bu tür bir olay hemen oldu mu vs. vs.


E.Kayı Han
Editor
22 Temmuz 2023 20:40

İdari yargıya dava açabilirsiniz.

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