KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Temmuz 2023 21:03
Avukat maaşı

Yeni yapılan zamla birlikte vekalet ücreti hariç avukat maaşı net ne kadar oldu haberlerde genelde yüksekten yazıyor


avukat2694
Memur
22 Temmuz 2023 21:24

Yeni başlayan avukat maaşı eş çocuk yardımı vs. hariç 27000 lira civarı oldu


Bymrba
Aday Memur
22 Temmuz 2023 21:34
Hocam avukatların maaşı bence bundan da fazlasıdır
avukat2694, 1 saat önce

Yeni başlayan avukat maaşı eş çocuk yardımı vs. hariç 27000 lira civarı oldu


elohabahmet
Aday Memur
22 Temmuz 2023 21:39
Bence vekalet ucretiyle birlikte aylik 37 bin rahat görürler
avukat2694, 1 saat önce

Yeni başlayan avukat maaşı eş çocuk yardımı vs. hariç 27000 lira civarı oldu


Burak392
Aday Memur
22 Temmuz 2023 21:41

Her kurumda vekalet dolmuyor maalesef ondan


avukat2694
Memur
22 Temmuz 2023 21:44

Hocam ben hali hazırda 8.derece avukatım 1158 tl eş yardımı dahil 28170 lira alıyorum.

Bymrba, 50 dk. önce
Hocam avukatların maaşı bence bundan da fazlasıdır

avukat2694
Memur
22 Temmuz 2023 21:46

Vekalet aylık yatmıyor senede tek sefer toplu veriliyor. Senelik 10 bin alan da var 90 bin alan da. Genellemek doğru olmaz. Ben geçen sene 13 bin aldım mesela yıllık. Maaş da şu an net 28170 eş yardımı dahil bes kesintisi vs. de yok üstelik

elohabahmet, 45 dk. önce
Bence vekalet ucretiyle birlikte aylik 37 bin rahat görürler
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