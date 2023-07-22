KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Temmuz 2023 21:29
Sosyoloji teknik hizmet

Merhabalar 6 yıl bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalıştım 4a ya tabi simdi 657 ye tabiyim kadrolu olarak atandım fakat kurum o çalıştığım sureyi kademe ve dereceye saymadi sosyoloji okursam teknik hizmet olduğu için saydirabilirmiyim

Çok Yazılan Konular

2023/1 Bugün açıklanacak4478 alan koduZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)DSİ yedeklerEbelik mi hemşirelik mi yoksa fen bilgisi öğretmenliği miAvukat maaşıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Karayolları alımıTercih sonuçlarıDoping hafıza ile kpss çalışan var mı?

Sözlük

İçinden geleni söyle 2 şu an çalan şarkı 4 ispermeçet balinası 1 deprem habercisi 1 13 yaşam 2 Histerik 1 Fatih mehmet maçoğlu 2 rasyonel zemin 1 platin 1 Doğduğun ev kaderindir 1

Son Haberler

Türkiye'de gündem olan polis konuştuBeşiktaşlı futbolcuya trafikte saldırıHulusi Akar: Failler hakkında gerekli işlemler derhal yapılmalıRusya'da bir AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölüHÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark