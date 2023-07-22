Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


22 Temmuz 2023 21:41
Avukat arkadaşlar bakabilirmi
Arkadaşlar hayırlı akşamlar 6 ay önce boşandığım eşim için hiçbir suçum bulunmadığı halde 30 manevi 30 maddi tazminat ve avukatlık ücreti talebi karşısında toplam 78 bin TL borç odetmesi çıktı ödemedim ve sonuç maaşımdan haciz kesilmekte iki aydır maaşımdan on bin TL kesildi 68 bin TL ye düşecek olan borcum şuan tekrardan 101 bin TL olmuş belge geldi bunun sebebi nedir ben buna itiraz edebilir miyim

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