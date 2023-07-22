Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2023 21:53
Geçici görevlendirme yollukları neden yatırılmıyor(Depremden gelenler)
Mart ayından bu tarafa geçici görevlendirme paralarını bekliyoruz tık yok.Gorevli arkadaşa soruyoruz para gelmedi diyor.Bu paralar bakanlıktan nerede kullanılacağı belirtilerek mi geliyor yoksa paranın dağıtımını yapmak müdürün insiyatifindemi

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