KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Temmuz 2023 22:19
Kasım'da askerlik var, iş bulabilir miyim

Arkadaşlar tecilimi bozdum. Ve e devlette 9 kaşıma kadar askerlikle ilişiği yok diyo.

Askerlik şubesinin aradım. Büyük ihtimal Kasım'da askere gidersin dedi.

Bu süre zarfında özel sektörde 3 ay boyunca calisabilecegim makine mühendisliği alanında iş bulabilme imkanım nedir, fikri tecrübesi olan?


adayadayı3441
Aday Memur
22 Temmuz 2023 22:24

Ben de yeni mezun sayılırım. Kariyer den dönen olmadı. Sizin tecrübeniz nasıl .

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