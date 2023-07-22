Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


22 Temmuz 2023 23:15
3+1'in Son Senesinde Öğretim Görevliliğine Geçiş

3+1 sözleşmeli olarak atandım ve 3. yılımda kadroya geçtim ve mevcut çalışma sürem 3 yıl 2 ay iken bu durumda öğretim görevliliğine kazanmam durumunda istifa mı etmem gerekiyor yoksa muvakatname alabilir miyim? Benzer durumla karşılana başkası var mı? Teşekkür ederim.


phnurse
23 Temmuz 2023 00:01
Bilgisi olan yok mu
Toplam 1 mesaj

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