Belediye Memurlarının aşırı rahat olması

Hayatımda ilk kez belediye ye işim düştü. Memurlar resmen yatıyor. Hiçbir işimiz hallolmuyor. Sürekli ordan oraya gönderiliyorum. Kimse bişey bilmiyor. 2 kişi çalışıyorsa 10 kişi çay kahve sigara içiyor. Ama nedense milletin gözüne öğretmenler batıyor. Bu ülkede en çok öğretmenler çalışıyormuş diğer kurumları görünce anladım.

Hayatımda ilk kez belediye ye işim düştü. Memurlar resmen yatıyor. Hiçbir işimiz hallolmuyor. Sürekli ordan oraya gönderiliyorum. Kimse bişey bilmiyor. 2 kişi çalışıyorsa 10 kişi çay kahve sigara içiyor. Ama nedense milletin gözüne öğretmenler batıyor. Bu ülkede en çok öğretmenler çalışıyormuş diğer kurumları görünce anladım.