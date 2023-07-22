Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2023 23:41
Akıllı saat önerilerinizi alabilir miyim?

*Simli ya da simsiz iletişim kurabilelim.

*Gerekirse görüntülü görüşebilelim.

*Oyun vb. Mümkünse olmasın.

*Dikkatini dağıtmasın.

*Konum bilgisi alabilelim.

*Şarjı uzun süre gidebilsin.

*Fiyat performans ürünü olsun.

Arkadaşlar çocuğum bu yıl ortaokula başlayacak. Gün boyu bizden uzak olmanın yanısıra servisle de gidip gelecek ve servis duraktan alıp bırakacak.Ona telefon almak istemiyorum ama işimizi görebilecek bir akıllı saate de ihtiyacımız var. Bu işlerden de pek anlamıyorum. Önerilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim Teşekkürler.

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