Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 00:40
Servis desteği veya ücret hakkı!

Merhabalar,

Çalıştığım üniversite de 4/b sözleşmeli memur statüsünde vardiyalı olarak görev alıyorum. Üniversitenin 8-5 servisi var ancak ben çoğunlukla yararlanamıyorum. Zaten 40 saati haftada 6 güne yaydıkları için hafta sonunda da işe gidiyorum. Bundan dolayı bir yol parası verilmiyor mu? Bu konular hakkında yönetmelikte bilgisi olanlar yardımcı olursa çok memnun olurum.

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