Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Temmuz 2023 00:47
İBB Büro Personeli

İBB?de büro personeli maaşı ne kadardır, avantajları var mı?

Çok Yazılan Konular

13/b-4 maddesi ile görev yerim değişti.2023 Naklen atama kontenjanlarıBelediyeden naklen personel alınırken meclis kararı gerekli midir?Mühendis için özel idare mi yoksa belediye miBelediyeye verilen dilekçe için evrak sayısı alma hk?Belediye şirketi intibakEş durumu tayinn ACİLLL cevap

Sözlük

tombul çekirge 2 Forum 1 kaçan balığın büyük olması 1 İçinden geleni söyle 2 cahit zarifoğlu 3 ortodoks politika 1 ekşi sözlük 1 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 1 pahalılığa karşı alınabilecek önlemler 1 yeşil zeytin 3

Son Haberler

İş arkadaşının kafasına sandalye geçiren memur atılabilir mi?Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattıBeşiktaşlı futbolcuya trafikte saldırıHulusi Akar: Failler hakkında gerekli işlemler derhal yapılmalıRusya'da bir AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark