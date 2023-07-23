KPSS lisans, 2024'ten itibaren eylülde yapılmalıdır.

Temmuzda hava sıcaklığı nedeniyle lisans KPSS'nin mayısta yapılması talep ediliyor. Ancak mayıs, lisans KPSS için uygun bir tarih değil.

Merkezi atamalar, aralık ve temmuz aylarında yapılıyor. Sınavın mayısta yapılması durumunda, bir önceki sınavdan puanlarının geçerlik süresi devam eden adayların, temmuz merkezi atamasına başvurmaları için, temmuz merkezi atamasının başvurularının sona erdiği tarihten önce sonuçlar açıklanmayacaktır. Bu durumda, öğretmen atamaları da eylüle yetişmeyecek, öğretmen adayları, şubata kadar 7-8 aylık süreyi boş geçirerek beklemek durumunda kalacaklardır. Diğer adaylar da sınavdan sonraki ilk atama olan aralık merkezi atamasına kadar 6-7 aylık süreyi boş geçirerek bekleyeceklerdir. KPSS A grubu ve diğer ilanların da genelde kasımdan,aralıktan önce gelmediği, kurum sınavlarının da ilan geldikten 1-2 ay sonra yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, mayısta sınava giren adaylar, kurum sınavlarına kadar 7-8 aylık süreyi boş geçirerek bekleyeceklerdir. Halbuki sınav ile atamaların ve kurum sınavlarının arası ne kadar kısa olursa o kadar iyi olacaktır. Eylülde sınav yapılsa, sıcağı sıcağına, kasımda, aralıkta gelen ilanlara adaylar başvurabilecektir. Dolayısıyla mayısta sınava girip 5-6 ay sonra gelecek ilanlara kadar zamanı boş geçirerek beklemektense, eylülde yapılacak sınava kadar ders çalışarak bu süreyi değerlendirmek daha verimli olur.

Bu bakımdan; önlisans KPSS'nin ekimde, ortaöğretim KPSS'nin kasımda yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda; lisans KPSS için en uygun zaman eylüldür. (2022 lisans KPSS eylülde yapılmıştı.)