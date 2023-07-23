Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2023 01:06
Ekip uygulamasıı

Ekip uygulamasında atama takip kısmında kayıt bulunamamıştır diyor eş tayin istedim onaylanınca mı ekrana düşer? Suanda uygulamanın böyle demesi normal mi


meraltlyslk
Aday Memur
23 Temmuz 2023 01:14
aynı durum bende de var
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