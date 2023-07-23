Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 01:17
1 yil durdurma basmudur kabul etmemesi

Arkadaslar gaziantep basmudur 1 yil durdurmalari kabul etmiyor tayin çıkan yere sarfinaz dilekçesi yazin veya ilişik kesin diyor başka ilde de böyle bir uygulama var mi nasil 1 yil daha duracağız tayin yerini iptal etmek istemiyorum

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