Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Temmuz 2023 01:21
Sağlık Raporu İtirazı

Merhabalar Asem için sağlık raporunda olmadığım halde düztabanlık çıktı sağlık müdürlüğüne yaptığım itiraz sonucunda başka hastanede tekrar muayene oldum düztabanlık çıkmadı ve bu son gittiğim hastaneden rapor sonucunu alacağım daha. Benim sorum bundan sonra tekrar bi üçüncü hastaneye daha mı gönderecekler? Göndereceklerse bu hastaneyi il dışında farklı bir hastane olarak seçebilir miyiz? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

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