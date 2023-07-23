Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2023 01:30
Eğitim durumu sonrası eş durumu tayini

Merhabalar. Eğitim durumu tayini yaptıktan sonra farklı bir şehirde yaşayan eşimin yanına eş durumu tayini yapmam için ne kadar süre beklemem gerekiyor?


gsliAda
Aday Memur
23 Temmuz 2023 01:37
Yıl şartı yok istediğiniz zaman yapışabilir eş durumu ,can ve maş güvenliği , sağlık durumu istediğiniz zaman oluyor
Toplam 1 mesaj

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