Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 02:11
Pöh hakkinda

Öncelikle herkese iyi geceler pöh abilerime bir kaç sorum olacaktı zahmet olmasa. Degerli vaktinizden ayırıp dusuncelerinizi paylaştığıniz için teşekkür ederim öncelikle.

1-) Genel olarak şuan pöh nasıl ? Amir komiser devre ilişkileri görev yerleri il ilçe (belirtilirse memnun olurum) Görev yerinizden memnun musunuz sabit kalabiliyor musunuz.

2-) Tavsiye eder misiniz? Güzel tecrübelerinizi aktarabilirmisiniz .Memnun musunuz ?Eskisi gibi olmadığı söyleniyor .

3-) Araştırmalarıma göre son 1 2 yıldır içten veya dıştan alım olmadığını gördüm en son alım nezaman yapıldı bilgisi olan varmı ?.Tekrardan değerli düşüncelerinizi aktardiginiz için teşekkür ederim.Bir yanlısim olduysa af ola .

Bu konu altında herkesin görüşlerine talibim fikrini paylaşan herkese teşekkür ediyorum yoğun yorumlarınızı bekliyorum iyi ve hayırlı geceler.

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