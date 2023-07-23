Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 03:33
Zorunlu hizmet muafiyeti alanlara İl dışı tayin hakkı ?

Merhaba arkadaşlar

Ben kısaca anlamadığım bir konuda size danışmak istedim. Zorunlu hizmet görevinde bulunanlara muafiyet ile birlikte il dışı tayin için 3 yıl bekleme zorunluluğu mu kaldırıldı yoksa ben mi yanlış anladım?

Paylaştığım görüntülere göre :

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Ben İstanbul'da zorunlu hizmetimi yapar iken (daha 2. yılımı doldurdum) şimdi il dışı tayin hakkım mı doğuyor?

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