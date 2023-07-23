Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 08:20
Dış görev öncesi ve sonrası 2 gun izin der bu nerde yazıyor
600 km ustı 2 600 km altı 1 gun der.. hangi mevzuatta yazar genelge kanun yönetmelik vs bilen var mı acaba

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMehil de babalık izni kullanılırmıPolisin neden tek derdi para?Bu Nasıl Ekonomik Kriz?Komser Yardımcılığı (Meslekiçi) 7068 Sayılı Disiplin Kanunu Milli Eğitim ve ÖSYM polisin sınav ücretini yatırın.Mazeret DilekcesiMalatya Ev Acill!!Seyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?

Sözlük

deprem habercisi 1 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 2 bütün erkekler aynıdır 2 Histerik 1 Forum 1 cahit zarifoğlu 3 ekşi sözlük 1 rasyonel zemin 1 Fatih mehmet maçoğlu 1 burun kılı 2

Son Haberler

Yerinde dönüşüme 'Meydan' modeliMilli Saraylar 22.00'ye kadar açıkİİT Kur'an için harekete geçsin!Zonguldak'ta denizde kaybolun gencin cansız bedenine ulaşıldıBursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark