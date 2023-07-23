Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2023 10:43
Kadroya geçiş sonrası yıllık izin durumu

3+1 sözleşmeliyken kullandığım yıllık izinleri kadro sonrası gelen 20 günlük izin hakkımdan eksiltmişler. Bu konuda izin birimiyle görüştüm yardımcı olmadı. Bilgisi olan var mı?

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