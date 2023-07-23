ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ SORULARI

Arkadaşlar ÖDM' yi kullanmak istiyorum ancak mebbisteki şifre ve kullanıcı adını girerken kullandığımda yanlış şifre uyarısı veriyor. Böyle birşey yaşayan oldu mu ?

Arkadaşlar ÖDM' yi kullanmak istiyorum ancak mebbisteki şifre ve kullanıcı adını girerken kullandığımda yanlış şifre uyarısı veriyor. Böyle birşey yaşayan oldu mu ?