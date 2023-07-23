Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 10:44
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ SORULARI
Arkadaşlar ÖDM' yi kullanmak istiyorum ancak mebbisteki şifre ve kullanıcı adını girerken kullandığımda yanlış şifre uyarısı veriyor. Böyle birşey yaşayan oldu mu ?

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