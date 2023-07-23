Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2023 10:52
Bordroda görünüp hesaba geçmeyen döner sermaye katkı payı

Arkadaşlar bordroda "döner sermaye katkı payı" görünüyor her ay değişen miktarlarda.Bordroda "Net ödenen" kalemine ilaveten bu "döner sermaye katkı payı" ekleniyor ve "toplam ödenen" şeklinde bi rakam bulunuyor. Fakat bu katkı payı ödenmiyor. Geçmiş aylarda da aynısı olmuş. Bilgi sahibi olan var mı acaba? Katkı payı 1500 görünüyor teşvik 250-300 bandında. Temel ek ödeme de değil bu. Onu ekobs'tan görebiliyorum


lalati
Genel Müdür
23 Temmuz 2023 12:28

bordroda yazan döner sermaye katkı payı geçen ay aldığınız temel ek ödeme + teşviğin toplamını yazar. yani o ödemeyi geçen ay aldınız o yüzden orda yazan miktar bu ay hesabınıza yansımaz. niye geçen ayınkini yazıyorlar diye sormayın bende bilmiyorum ama mevzu bundan ibaret

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