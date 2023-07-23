KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 11:42
Emniyet Teşkilatı Sendikasından Talepleriniz
Bu başlık altına istek ve şikayetlerinizi yazmanızı talep ediyoruz, en çok dile getirilen konular hakkında gerekli girisimler yapılacaktır.

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