Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 12:10
Tüm İlaçlara %30.5 ZAM ! ZAM YÜZYILINA Hoş geldiniz !

Öğretmenler sakın hasta olmayınız.

Olursanız da dayayın raporu gitsin :) ek ders, merk ders, öğretim ödeneği kimsenin seni düşündüğü yok :)))


bulaşşıkk
Aday Memur
23 Temmuz 2023 12:29

%100 olmalıydı. Türkiye yüzyılında kim şahlanıyor kim tırıs gidiyor belli olsun.


spock
Daire Başkanı
23 Temmuz 2023 12:37

Boşuna Türk yüzyılı değil de Türkiye yüzyılı demediler. Türkler sürünüyor. Türkiye kazanıyor.


moideen
Daire Başkanı
23 Temmuz 2023 12:40

Yetmez ama evet. Hükümetimizin yanındayız. Hamd olsun.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Fahiş kiraların sebebi2. İl içi atama yapılmalıdır.Lütfi Banat İlici Atama Ne İş?Maaş farkıUzman Öğretmenlik 5 yıla indirildi!İl dışı mağduriyet.İl içi çıkanların yapması gerekenler neler?Tayin sonrası promosyon.. Norm kadro fazlasiİzmir Konak Seyyanen+maaş farkı

Sözlük

pastayı annesine yediren damat 8 varoş 1 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 1 yeşil zeytin 3 bütün erkekler aynıdır 2 ekşi sözlük 1 şu an çalan şarkı 4 güne bir söz bırak 1 Doğduğun ev kaderindir 2 solo türk 1

Son Haberler

Ölen kişilerin IBAN'ını kullanıyorlarKPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdiEşiyle nikah tazeleyen depremzede kadın, gelinlik giyme hayaline 30 yıl sonra kavuştuYapıcıoğlu'ndan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin açıklamaÖzel görev birliklerde 'geleceğin askeri' uygulaması yaygınlaşıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark