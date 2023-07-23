Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 12:15
Çanakkale ve Sakarya hk

Tecrübesi olan abilerimden bilgi istiyorum. 2 şehir arasında kaldım çalışma şartları, yoğunluğu, ek görevi, sosyal hayatı ve ekonomik yönünden değerlendirmelerinizi bekliyorum

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