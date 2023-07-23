Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 12:54
1 ocak 2016 sonrası memur olanlar

Merhabalar , Bilindiği uzere 1 ocak 2016 gün ve öncesi memur olanlara toplu sözleşme ile 1 derece verildi. Bu yıl ki toplu sözleşmede 1 ocak 2016 sonrasi memur olanlara 1 derece verilmesi ile ilgili bir konu varmıdır? Ve 2016 sonrasi memur olan arkadaslar da bu konuyu dile getirmesi lazım ki hak kaybına ugramamız icin bu yıllar da almamiz gerek.

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