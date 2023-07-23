2024 kpss lisans

Hayır, tarih yüzeysel bir bakma ile dahi yapılabilirdi. Coğrafya içinse belirleyici, direkt bilgi sorusu çoktu. Vatandaşlık yine her yıl olduğu gibi normaldi. Güncel ise şansa kalmış: Mihriban şiirinde olmayan dize, coğrafi tescil, bu sefer resimli bir soru(tabloyu kim yapmıştır), NFT'nin TDK'daki ismi vs. Ama bol deneme konusundaki katılıyorum.

Hayır, tarih yüzeysel bir bakma ile dahi yapılabilirdi. Coğrafya içinse belirleyici, direkt bilgi sorusu çoktu. Vatandaşlık yine her yıl olduğu gibi normaldi. Güncel ise şansa kalmış: Mihriban şiirinde olmayan dize, coğrafi tescil, bu sefer resimli bir soru(tabloyu kim yapmıştır), NFT'nin TDK'daki ismi vs. Ama bol deneme konusundaki katılıyorum.