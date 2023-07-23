KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Temmuz 2023 13:13
2024 kpss lisans

2023 kpss lisansın gy gk tamamlanmasi ile resmi olarak 2024 kpss sayacı başlamıştır şafak 365

Hedef 95 puan

Hedef net gy55 gk 55 toplam 110 net

Allah çalışacaklar sabır ve zihin açıklığı versin


maratonton
Aday Memur
23 Temmuz 2023 13:15

Bugün girdiğim kpss sınavından aldığım en büyük ders bol bol deneme çözülmeli süre sıkıntısı oluyor


Pegasu
Aday Memur
23 Temmuz 2023 13:19

Doğru tespit. Eğer karamsarlığa kapılmadan planla hareket ederseniz 95 olur.

maratonton, 2 saat önce

Bugün girdiğim kpss sınavından aldığım en büyük ders bol bol deneme çözülmeli süre sıkıntısı oluyor


Moonlighteem
Memur
23 Temmuz 2023 13:56

Tarihin en zor kpss 'si bugünkü sınavdı .. hiçbir soru bankası o tarih coğrafya vat sorularını yaptıramazdı . Hepsi çöp oldu şu an .. öyle 95 almak 110 net yapmak falan tamamen rüya .. sınav amacından uzaklaşmış iyice yani salt çalışmayla olacak bişey deil an itibariyle


ebru0808
Aday Memur
23 Temmuz 2023 14:11

Nasil yani sorular zormuydu.ne tavsiye edersiniz..

Moonlighteem, 50 dk. önce

Tarihin en zor kpss 'si bugünkü sınavdı .. hiçbir soru bankası o tarih coğrafya vat sorularını yaptıramazdı . Hepsi çöp oldu şu an .. öyle 95 almak 110 net yapmak falan tamamen rüya .. sınav amacından uzaklaşmış iyice yani salt çalışmayla olacak bişey deil an itibariyle


maa33
Memur
23 Temmuz 2023 14:15
Hayır, tarih yüzeysel bir bakma ile dahi yapılabilirdi. Coğrafya içinse belirleyici, direkt bilgi sorusu çoktu. Vatandaşlık yine her yıl olduğu gibi normaldi. Güncel ise şansa kalmış: Mihriban şiirinde olmayan dize, coğrafi tescil, bu sefer resimli bir soru(tabloyu kim yapmıştır), NFT'nin TDK'daki ismi vs. Ama bol deneme konusundaki katılıyorum.
Moonlighteem, 50 dk. önce

Tarihin en zor kpss 'si bugünkü sınavdı .. hiçbir soru bankası o tarih coğrafya vat sorularını yaptıramazdı . Hepsi çöp oldu şu an .. öyle 95 almak 110 net yapmak falan tamamen rüya .. sınav amacından uzaklaşmış iyice yani salt çalışmayla olacak bişey deil an itibariyle


maratonton
Aday Memur
23 Temmuz 2023 14:36

Dediğinize katılıyorum kpss adayı olarak elimizden geleni fazlasıyla yapacağız sonra Allah'a tevekkül edip bekleyecegiz . inşallah 2024 sınavı Eylül'de olur olmazsa bir rakibimizda sıcaklar olcak

Moonlighteem, 50 dk. önce

Tarihin en zor kpss 'si bugünkü sınavdı .. hiçbir soru bankası o tarih coğrafya vat sorularını yaptıramazdı . Hepsi çöp oldu şu an .. öyle 95 almak 110 net yapmak falan tamamen rüya .. sınav amacından uzaklaşmış iyice yani salt çalışmayla olacak bişey deil an itibariyle

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