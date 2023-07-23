KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Temmuz 2023 13:19
2023 KPSS GY-GK Hatırlanan Sorular

?


Kedersi
Aday Memur
23 Temmuz 2023 13:22
Eriyen saatler salvador dali

Davut4086
Aday Memur
23 Temmuz 2023 13:42
Ayasofya ne ya

aöfadaletçi
Aday Memur
23 Temmuz 2023 13:45

Dünya 5'ten büyüktür-Fransa


Ahmttt123
Aday Memur
23 Temmuz 2023 13:48

Kutsal Bilgelik- Fransa- Salvador Dali- Çözemedim Çözülmüyor- Zeytinyağ yaptım diğer güncel i hatirlayamadim


Ahmttt123
Aday Memur
23 Temmuz 2023 13:52

Kademeden kesme 10 yıl- kariyer


Moonlighteem
Memur
23 Temmuz 2023 13:59

NFT - nitelikli fikri tapu

Ahmttt123, 58 dk. önce

Kutsal Bilgelik- Fransa- Salvador Dali- Çözemedim Çözülmüyor- Zeytinyağ yaptım diğer güncel i hatirlayamadim


Moonlighteem
Memur
23 Temmuz 2023 14:08

Mihriban ın cvbı -- aşk suya cizilmiyor olacaktı

Ahmttt123, 58 dk. önce

Kutsal Bilgelik- Fransa- Salvador Dali- Çözemedim Çözülmüyor- Zeytinyağ yaptım diğer güncel i hatirlayamadim


Ahmttt123
Aday Memur
23 Temmuz 2023 14:17

Aynen yanlış yapmışım


Un1qU3
Genel Müdür
23 Temmuz 2023 14:21

Mihriban sorusunun cevabı suya resim çizilmiyor olacak. Maaş Kesim cezası 5 yıl sonra sicilden silinmesi talep edilebilir. Ayasofya Kutsal Bilgelik, BM Güvenlik Konseyi Fransa, Eriyen Saatler Salvador Dali, Liyakat ilkesi, Truman Doktrini, Devlet Denetleme Kurulu, Haksız Fiil Tazminatı için Zarar unsuru, NFT Nitelikli Fikri Tapu, Dürüst Davranma İlkesi..


aöfadaletçi
Aday Memur
23 Temmuz 2023 14:27

657 sayılı Kanun'un üç temel ilkesinden birisi olan kariyer, bu kanunda; devlet memurlarına, yaptıkl

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