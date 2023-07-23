Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 13:22
İzinde iken gıyabımda ilişki kesilirse

Arkadaşlar tayinim çıktı ilişik kesmeden önce izne çıkarsam ve iznim bitmeden gıyabımda ilişik kesilirse mehil mühleti hemen başlar mı izin bitişinden sonra mı başlar


entropimen
Şef
23 Temmuz 2023 13:31
İzin biriminden sonra başlar diye biliyorum
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