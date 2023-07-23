Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 13:26
İl içi İsteğe Bağlı Atama Hakkında

merhabalar. atamalar perşembe günü sonuçlandı. cuma gününden itibaren ilişik kesilebileceği açıklanmıştı takvimde. fakat kararname henüz gelmedi. kararnamesi cuma günü çıkan il var mı acaba?

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