Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 13:42
MEB Öğretmen: İl İçi Tayin Kararnameleri Çıktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı il içi yer değiştirme takvimini uyguladı. On binlerce öğretmen yer değiştirmeyi bekliyor. Peki kararnameler ne zaman çıkacak? Çıktı mı? İlişik kesme süreci ne zaman başlayacak?

https://memurlarnedio.com/meb-ogretmen-il-ici-tayin-kararnameleri-cikti-mi/

Çok Yazılan Konular

Fahiş kiraların sebebi2. İl içi atama yapılmalıdır.Lütfi Banat İlici Atama Ne İş?İl dışı mağduriyet.Maaş farkıUzman Öğretmenlik 5 yıla indirildi!İl içi çıkanların yapması gerekenler neler?Tayin sonrası promosyon.. Lütfen cevapNorm kadro fazlasi

Sözlük

Kalemi çok güçlü 1 yeşil zeytin 3 güne bir söz bırak 2 İçinden geleni söyle 2 şu an çalan şarkı 4 Ünvan kelimesi 1 pastayı annesine yediren damat 6 özlemek 2 ekşi sözlük 1 kefernahum 2

Son Haberler

Türkiye ve BAE arasındaki ticarete mevzuat düzenlemesiAdana'da bıçaklı saldırıda ölen HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildiKahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde depremAntalya'da sıcak hava bunaltıyorBakanlar Tekin ve Yumaklı 'Tercih Destek Programı'na katıldı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark