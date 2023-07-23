Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 14:35
ocak maaş zammı kök maaş üzerinden mi hesaplanacak

birçok sitede böyle olacağı yazılmış, bu konuda net bilgisi olan varmı ?


Selman Mirhan
Aday Memur
23 Temmuz 2023 14:44

Memurda kök maaş diye bir kavram yok arkadaş. Açın bordronuza bakın bir zahmet. Memurda taban aylık var o da 7900 TL. Bunun dışında özel hizmet tazminatı, ek ödeme, aile yardımı, ek tazminatlar gibi kalemler var. Yapılan seyyanen zam da bu diğer kalemler gibi bordronun bir parçası haline geldi.


Anuşirvann
Genel Müdür
23 Temmuz 2023 14:45

Memurun kök maaşı daha doğrusu taban maaşı 7900 TL. Yüzdelik zammın sadece buna mı geleceğini düşünüyorsun :)) Böyle düşünen zaten memur olamaz :))

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